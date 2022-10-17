11 منطقة تتصدر وفيات وإصابات الحوادث - #عاجل

أجهزة رصد
بلغ مجموع أجهزة الرصد الآلي التابعة لمشروع السلامة المرورية المركبة في كافة مناطق المملكة العام الماضي 15.077 جهازا، اشتملت على تركيب 4698 جهاز رصد آلي، و1988 كاميرا تصوير مرتبطة بشبكة، و500 نظام رصد سرعة متنقل، و720 نظام رصد سرعة ثابت، و160 نظام رصد طمس اللوحات، و762 نظام رصد قطع الإشارة، و400 نظام رصد عدم الالتزام بالمسار، و168 نظام رصد منع دخول الشاحنات، وبلغ عدد المركبات المؤمنة 7.360 ملايين مركبة.
مؤشرات استراتيجية
كشف تقرير السلامة المرورية للعام الماضي مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية الممثلة في: 15.34% معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة، و88.16% معدل إصابات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة، و13.20 دقيقة متوسط زمن استجابة الإسعاف للحوادث المرورية، و19.8% نسبة المخالفات الخطيرة من إجمالي المخالفات المرورية، و66.60% نسبة الجهات المعنية بالسلامة المرورية المرتبطة معلوماتيًا، و32% نسبة المركبات التي تتوافق مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري، و68.50% نسبة الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية.
,تصدرت الرياض الحوادث المرورية حيث بلغ إجمالي الحوادث 95.732 حادثا، وحلت مكة ثانيًا بــ95.224 حادثا، والشرقية ثالثا بــ37.224 حادثا، والمدينة المنورة رابعًا بــ21.287 حادثا، وعسير خامسًا بــ21.268 حادثا.
ارتفاع الوفيات والمصابين
سجلت 11 منطقة ارتفاعًا في أعداد الوفيات والمصابين، وتصدرت القصيم نسبة ارتفاع المتوفين بـ24.3%، وحلت نجران ثانيًا بــ16.7%، وجازان ثالثا بــ12.5%، والرياض رابعًا بــ6%، والشرقية خامسًا بــ4%، واستحوذت الجوف على النصيب الأكبر في ارتفاع نسبة المصابين بــ17.8%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا بــ14.4%، والرياض ثالثا بــ6.2%، ومكة رابعًا بــ3.8%، والشرقية خامسًا بــ1.9%، والمدينة المنورة سادسًا بــ1.8%.
11 منطقة تتصدر ارتفاع الوفيات والمصابين
330.454 حادثا مروريا
25.512 مصابا
4.652 وفاة
%45.4 ارتفاع الحوادث المرورية
%16 معدل الحجم المروري لحركة المركبات
15.077 إجمالي أجهزة الرصد الآلي
الأكثر حوادث
الرياض: 95.732
مكة: 95.224
الشرقية: 37.224
المدينة: 21.287
عسير: 21.268
ارتفاع الوفيات:
القصيم: 24.3%
نجران: 16.7%
جازان: 12.5%
الرياض: 6%
الشرقية: 4%
ارتفاع المصابين
الجوف: 17.8%
الحدود الشمالية: 14.4%
الرياض: 6.2%
مكة: 3.8%
الشرقية: 1.9%
المدينة: 1.8%
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