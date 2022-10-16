ثقافي/ جمعية الثقافة والفنون تطلق ملتقى ( الرياض المسرحي للعروض المبتكرة) الثاني

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‎الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واس

‎أطلقت اليوم الجمعية العربية

‎وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز السماعيل لـــــ”واس” أن فكرة الملتقى و العروض المسرحية المبتكرة هو دعم للشباب وإتاحة الفرصة الكبيرة أمامهم للابتكار والتجديد في العرض المسرحي المقدم للجمهور، والتجديد والتحديث في المجالات الفنية المختلفة من ضمنها المسرح ، و البحث عن صيغة جديدة لالتقاء المسرح و الجمهور.

‎وأفاد مدير عام فرع الرياض خالد الباز أن اختيار الفنان الدكتور راشد الشمراني عنوان ملتقى هذا العام هو تكريم لجهوده كرائد في مجال الدراما، مضيفاً أن الملتقى يتضمن 5 عروض منتقاة بعناية لفرق من الهواة السعوديين شباباً وفتيات، مؤكدًا أن دور الجمعية هو دعم المواهب وتطويرها و إتاحة الفرصة لهم لإبراز إبداعاتهم.

‎وتضمن برنامج الملتقى (إيوان المعذر) حيث اجتمع المثقفون والفنانون للاستماع إلى السيرة الفنية للفنان الدكتور راشد الشمراني وتجربتة مع الفن المسرحي .

وأقيم على هامش الملتقى معرض يضم صور للمسرحيات التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون فرع الرياض في السنوات الماضية. كما ويقام خلال أيام الملتقى مسابقة تتضمن عشر جوائز للعروض المسرحية، تشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة.

و قدم في اليوم الأول عرضاً لمسرحية (اللغز) وهي من تأليف ظافر الشهري ومن إخراج عبد الله العبيد، وتناولت المسرحية بكيف قادت عملية تحقيق عن جريمة سرقة داخل بلدة إلى الكشف عن جرائم أخرى.

//انتهى//

23:57ت م

0217 ‎الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واس‎أطلقت اليوم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون فرع الرياض مساء اليوم ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة في دورته الثانية ( دورة الفنان الدكتور راشد الشمراني) وذلك في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، ويعني هذا الحدث المسرحي والثقافي بتنشيط الحراك الفني بالمملكة ودعم المواهب الناشئة خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر 2022.‎وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز السماعيل لـــــ”واس” أن فكرة الملتقى و العروض المسرحية المبتكرة هو دعم للشباب وإتاحة الفرصة الكبيرة أمامهم للابتكار والتجديد في العرض المسرحي المقدم للجمهور، والتجديد والتحديث في المجالات الفنية المختلفة من ضمنها المسرح ، و البحث عن صيغة جديدة لالتقاء المسرح و الجمهور.‎وأفاد مدير عام فرع الرياض خالد الباز أن اختيار الفنان الدكتور راشد الشمراني عنوان ملتقى هذا العام هو تكريم لجهوده كرائد في مجال الدراما، مضيفاً أن الملتقى يتضمن 5 عروض منتقاة بعناية لفرق من الهواة السعوديين شباباً وفتيات، مؤكدًا أن دور الجمعية هو دعم المواهب وتطويرها و إتاحة الفرصة لهم لإبراز إبداعاتهم.‎وتضمن برنامج الملتقى (إيوان المعذر) حيث اجتمع المثقفون والفنانون للاستماع إلى السيرة الفنية للفنان الدكتور راشد الشمراني وتجربتة مع الفن المسرحي .وأقيم على هامش الملتقى معرض يضم صور للمسرحيات التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون فرع الرياض في السنوات الماضية. كما ويقام خلال أيام الملتقى مسابقة تتضمن عشر جوائز للعروض المسرحية، تشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة.و قدم في اليوم الأول عرضاً لمسرحية (اللغز) وهي من تأليف ظافر الشهري ومن إخراج عبد الله العبيد، وتناولت المسرحية بكيف قادت عملية تحقيق عن جريمة سرقة داخل بلدة إلى الكشف عن جرائم أخرى.//انتهى//23:57ت م0217

www.spa.gov.sa/2392930

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