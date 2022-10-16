︎
.
وجه لاعب فريق الأهلي، هيثم عسيري، الشكر إلى جماهير النادي الأهلي على الدعم الكبير والمساندة المستمرة لفريقهم منذ بداية الموسم.
وقاد عسيري فريقه للفوز، مساء الأحد، على مضيفه الرياض بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الثامنة من دوري يلو للدرجة الأولى.
وقال عسيري في تصريحات عقب المباراة، إن كلمة الشكر قليلة في حق الجماهير على ما تقدمه من دعم ومساندة للفريق.
وأكد عسيري أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل العودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل وإسعاد الجماهير التي لا تدخر جهدًا في الزحف وراء الفريق أينما ذهب.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز على الرياض.. هيثم عسيري يوجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.