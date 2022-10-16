بعد الفوز على الرياض.. هيثم عسيري يوجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي

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وجه لاعب فريق الأهلي، هيثم عسيري، الشكر إلى جماهير النادي الأهلي على الدعم الكبير والمساندة المستمرة لفريقهم منذ بداية الموسم.

وقاد عسيري فريقه للفوز، مساء الأحد، على مضيفه الرياض بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الثامنة من دوري يلو للدرجة الأولى.

وقال عسيري في تصريحات عقب المباراة، إن كلمة الشكر قليلة في حق الجماهير على ما تقدمه من دعم ومساندة للفريق.

وأكد عسيري أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل العودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل وإسعاد الجماهير التي لا تدخر جهدًا في الزحف وراء الفريق أينما ذهب.



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Source akhbaar24

