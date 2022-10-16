سميحان النابت لـ”سبورت 24″: “حققنا فوزاً مهماً أمام الاتفاق.. وهدفنا الصعود في جدول الترتيب”

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علق لاعب فريق التعاون سميحان النابت، على فوز فريقه على نظيره الاتفاق، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.

وقال سميحان النابت، في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24“، عقب انتهاء المباراة: “حققنا فوز مهم قبل فترة التوقف الدولي، والقادم سيكون أفضل بإذن الله”.

وأوضح: “الاتفاق فريق جيد، والأهم هو تحقيق الثلاث نقاط أمامه، وهدفنا هو الصعود أكثر في جدول ترتيب دوري روشن”.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 9 نقاط في المركز العاشر.



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Source akhbaar24

