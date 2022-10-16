الـ SMS لنتائج الاختبارات المؤسسية - #عاجل

وتقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب، عددا من اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، تشمل اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية، والاعتماد البرامجي، والاعتماد الدولي والمؤسسي والأكاديمي، فضلا عن اختبار التقويم والاعتماد المدرسي، وتقويم المناهج، واختبار التقويم والاعتماد.
برامج وخدمات تقدمها الهيئة
اختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية
اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية
الاعتماد البرامجي
الاعتماد الدولي
الاعتماد المؤسسي
نتائج الاعتماد الأكاديمي
التقويم المدرسي
الاعتماد المدرسي
تقويم المناهج
التقويم والاعتماد
اختبار القدرات العامة للجامعيين PGAT
البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
مشروع مخرجات التعليم العالي
اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP
اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT
اختبار اللغة العربية المقنَّن لغير الناطقين بها
اختبار اللغة العربية المقنَّن للناطقين بها
الاختبار المهني للنيابة العامة
اختبار القدرة المعرفية العامة
الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين
الاختبارات الوطنية
الاختبارات التكوينية
الاختبارات الدولية TIMSS
الاختبارات المسحية TALIS
الاختبارات الدولية PIRLS
الاختبارات الدولية PISA
مقياس الميول المهنية
مقياس النمو الإيجابي للشباب
مقياس رضا الشباب عن حياتهم
مقياس النهوض من العثرات
مقياس أساليب التعلم
مراحل إعداد الاختبار والأسئلة
الخدمات والاستشارات
اختبار القدرات العامة GAT
معايير الاعتماد الأكاديمي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
الاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
اختبار المصلح المسجل
الخدمات المقدمة للمختبرين من ذوي الإعاقة
معلومات عن الاختبارات
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