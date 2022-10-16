الـ SMS لنتائج الاختبارات المؤسسية - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى إلى الاستعانة بشركة متخصصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف نشر نتائج الاختبارات المؤسسية من خلال رسائل وتنبيهات للأفراد والمجموعات مع توفير نظام لإدارة الرسائل بمرونة عالية والربط مع الأنظمة المختلفة في هيئة تقويم التعليم والتدريب وكذلك توفير واجهات إدارة المستخدمين لإرسال الرسائل وشاشات خاصة لمراقبة حالة الرسائل وأعدادها.

وتقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب، عددا من اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، تشمل اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية، والاعتماد البرامجي، والاعتماد الدولي والمؤسسي والأكاديمي، فضلا عن اختبار التقويم والاعتماد المدرسي، وتقويم المناهج، واختبار التقويم والاعتماد.

برامج وخدمات تقدمها الهيئة

اختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية

الاعتماد البرامجي

الاعتماد الدولي

الاعتماد المؤسسي

نتائج الاعتماد الأكاديمي

التقويم المدرسي

الاعتماد المدرسي

تقويم المناهج

التقويم والاعتماد

اختبار القدرات العامة للجامعيين PGAT

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

مشروع مخرجات التعليم العالي

اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP

اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT

اختبار اللغة العربية المقنَّن لغير الناطقين بها​

اختبار اللغة العربية المقنَّن للناطقين بها

الاختبار المهني للنيابة العامة

​اختبار القدرة المعرفية​ العامة

الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين

الاختبارات الوطنية

الاختبارات التكوينية

الاختبارات الدولية TIMSS

الاختبارات المسحية TALIS

الاختبارات الدولية PIRLS

الاختبارات الدولية PISA

مقياس الميول المهنية

مقياس النمو الإيجابي للشباب

مقياس رضا الشباب عن حياتهم

مقياس النهوض من العثرات

مقياس أساليب التعلم

مراحل إعداد الاختبار والأسئلة

الخدمات والاستشارات

اختبار القدرات العامة GAT

معايير الاعتماد الأكاديمي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

الاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

اختبار المصلح المسجل

الخدمات المقدمة للمختبرين من ذوي الإعاقة

معلومات عن الاختبارات