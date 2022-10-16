رياح وعواصف على 3 مناطق

شهدت، الاحد أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، نشاطا في الرياح السطحية حدت من مدى الرؤية الأفقية، وتكونت السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بينما تعرضت الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة للضباب خلال الليل والصباح الباكر. وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-24 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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