شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية حجازي تمنح إتحاد جدة فوزًا قاتلًا أمام الوحدة فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم المصري أحمد حجازي، مدافع نادي إتحاد جدة، تألقه مع الفريق هذا الموسم، بعدما تمكن اللاعب من تسجيل هدفًا قاتلًا برأسية متقنة فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الوحدة العنيد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من دوري ريو للمحترفين، ليواصل العميد زحفه نحو الصدارة وملاحقة الشباب والنصر.

وقدم نادي الوحدة مباراة مميزة على المستوي الدفاعي، فعلى الرغم من مركز الفريق المتأخر فى جدول الترتيب، وتوقع الكثيرين أن المواجهة ستكون سهلة على العميد، إلا أن الفوز تحقق بصعوبة بالغة، بعد المستوي الجيد والتحولات الهجومية الرائعة التي قام بها الفريق، والتي جعلت المباراة أكثر إثارة بين الفريقين.



تعليق سانتو على الفوز بمباراة الوحدة

وتنفس المدرب البرتغالي نونو سانتو الصعداء، بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق اليوم أمام الوحدة، حيث أكد أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، كما أن الفريق واجه خصمًا عنيدًا فى مباراة اليوم، ولكن شدد فى الوقت ذاته أن الأهم للفريق فى الفترة الحالية الثلاث نقاط والإستمرار فى المنافسة على صدارة الترتيب.



تعرف على جدول ترتيب دوري ريو للمحترفين

ويعتلي نادي الشباب صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد مرور 8جوالات، ويأتي النصر العالمي فى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، فى الوقت الذي يحتل فيه إتحاد جدة المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فى حين استمر نادي الوحدة فى المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.