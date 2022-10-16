شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يواصل تألقه ويسجل فى تعادل طرابزون أمام بشتكاش اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي طرابزون سبور التركي، الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها فى الفترة الأخيرة، بعدما تمكن من تسجيل هدف الفريق الثاني فى مواجهة بشتكاش الليلة، ضمن الجولة العاشرة، من منافسات الدوري التركي، ليسجل اللاعب للمباراة الثانية على التوالي، فى الوقت الذي سجل فيه اللاعب هدفًا مميزًا أمام موناكو فى الدوري الأوروبي.



أحداث مباراة طرابزون وبشتكاش المثيرة





وأنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2/2، حيث جاءت الكلمة الإفتتاحية باللقاء عن طريق غوميث مهاجم فريق طرابزون بعد مرور عشر دقائق فقط، قبل أن يدرك بشتكاش التعادل سريعًا عند الدقيقة 27 بهدف لاسين عن طريق النيران الصديقة، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن تريزيجيه من إستعادة التقدم مرة أخري لفريقه.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني حاول نادي طرابزون مضاعفة النتيجة وقتل المباراة تمامًا، ولكن فشل فى تحقيق ذلك، أمام خصمه العنيد بشتكاش، والذي تمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 70 من زمن اللقاء، فى الوقت الذي فشل فيه كلا الفريقين من تسجيل هدفًا قاتلًا يعزز من موقف الثنائي فى صراع المنافسة.



ترتيب الدوري التركي بعد تعادل الفريقين

ويعتلي فريق أدنة ضمير سبور صدارة الترتيب برصيد 21، بينما يحل بشتكاش فى المركز الثالث برصيد 19 نقطة برصيد 19 نقطة، فى حين يتواجد نادي طرابزون فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، أي بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر، فى منافسة شرسة على اللقب.