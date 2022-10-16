إطلاق تأشيرة دخول السعودية لحاملي بطاقة هيّا دون رسوم مالية

الأمن السيبراني تعلن مواءمة 4 برامج تعليم عالي مع إطار سايبر-التعليم أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن نتائج مواءمة 4 برامج تعليم عالي في الأمن السيبراني مع الإطار السعودي للتعليم العالي في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1444 هـ 20 ربيع الأول 1444 هـ

التخصصي يوقع مذكرة تفاهم مع سايبر إكس حول الأمن السيبراني وقع مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع شركة سايبر إكس، للتعاون في تقديم محتوى توعوي في مجال الأمن السيبراني،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1444 هـ 20 ربيع الأول 1444 هـ

جامعة الأميرة نورة تُنظم المعرض السنوي الأول شركاء نورة تنظم جامعة الأميرة نورة الأربعاء المقبل، المعرض السنوي الأول "شركاء نورة"، برعاية من رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1444 هـ 20 ربيع الأول 1444 هـ

إحكام: 44 يوما على انتهاء تقديم طلبات تملك العقارات أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" بأنه لم يتبقَّ سوى (44) يومًا على انتهاء مدة استقبال طلبات تملك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1444 هـ 20 ربيع الأول 1444 هـ

أمر ملكي بترقية وتعيين 174 قاضيا بوزارة العدل أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره بترقية وتعيين 174 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي .وأكد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1444 هـ 20 ربيع الأول 1444 هـ

146 حالة مرسلة للعلاج خارجيا حولت الهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة 146 حالة للعلاج خارج المملكة العام الماضي، وتصدرت أمريكا الحالات المحالة للعلاج بنسبة... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 20 ربيع الأول 1444 هـ 20 ربيع الأول 1444 هـ

35 ألف قيادي مؤهلين ببرنامجي التطوير كشفت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، أنها تمكنت -بعد 7 سنوات من إنشاء الأكاديمية- من تأهيل 35.000 قيادي في... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 20 ربيع الأول 1444 هـ 20 ربيع الأول 1444 هـ

الوسم ألطف أيام السنة أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن السبت كان آخر يوم لموسم سهيل، والأحد يدخل موسم الوسم. ويعلن دخول طالع العواء وهي خمسة... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 19 ربيع الأول 1444 هـ 19 ربيع الأول 1444 هـ

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