إطلاق تأشيرة دخول السعودية لحاملي بطاقة هيّا دون رسوم مالية

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الأمن السيبراني تعلن مواءمة 4 برامج تعليم عالي مع إطار سايبر-التعليم
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن نتائج مواءمة 4 برامج تعليم عالي في الأمن السيبراني مع الإطار السعودي للتعليم العالي في...
التخصصي يوقع مذكرة تفاهم مع سايبر إكس حول الأمن السيبراني
وقع مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع شركة سايبر إكس، للتعاون في تقديم محتوى توعوي في مجال الأمن السيبراني،...
جامعة الأميرة نورة تُنظم المعرض السنوي الأول شركاء نورة
تنظم جامعة الأميرة نورة الأربعاء المقبل، المعرض السنوي الأول "شركاء نورة"، برعاية من رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان...
إحكام: 44 يوما على انتهاء تقديم طلبات تملك العقارات
أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" بأنه لم يتبقَّ سوى (44) يومًا على انتهاء مدة استقبال طلبات تملك...
أمر ملكي بترقية وتعيين 174 قاضيا بوزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره بترقية وتعيين 174 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي .وأكد...
146 حالة مرسلة للعلاج خارجيا
حولت الهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة 146 حالة للعلاج خارج المملكة العام الماضي، وتصدرت أمريكا الحالات المحالة للعلاج بنسبة...
35 ألف قيادي مؤهلين ببرنامجي التطوير
كشفت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، أنها تمكنت -بعد 7 سنوات من إنشاء الأكاديمية- من تأهيل 35.000 قيادي في...
الوسم ألطف أيام السنة
أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن السبت كان آخر يوم لموسم سهيل، والأحد يدخل موسم الوسم. ويعلن دخول طالع العواء وهي خمسة...
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