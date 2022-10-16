الأمن السيبراني تعلن مواءمة 4 برامج تعليم عالي مع إطار سايبر-التعليم

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن نتائج مواءمة 4 برامج تعليم عالي في الأمن السيبراني مع الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني «سايبر-التعليم» الهادف إلى الإسهام في بناء وتطوير مخرجات التعليم العالي في الأمن السيبراني وفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية، وذلك استمراراً لجهودها في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة وسد الاحتياج في تخصصات الأمن السيبراني، ومواءمة مخرجات التعليم العالي في المجال مع الاحتياج الوطني.

وكشفت الهيئة خلال مناسبة أقيمت لتسليم وثائق اعتماد المواءمة للجامعات، عن البرامج المستوفية للمعايير والمتطلبات التي يعرفها إطار «سايبر التعليم» وهي: «ماجستير العلوم في أمن وضمان المعلومات لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبرنامج الماجستير التنفيذي في الأمن السيبراني لدى جامعة الملك عبد العزيز، وبرنامج ماجستير العلوم في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي لدى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبرنامج ماجستير العلوم في الأمن السيبراني في الجامعة السعودية الإلكترونية».

وأوضحت الهيئة بعد منح برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني وثائق المواءمة أن إطار «سايبر-التعليم» شارك في إعداده خبراء ومختصون من الهيئة ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من الجامعات السعودية، حيث تسهم المواءمة مع الإطار في رفع الجودة الأكاديمية لتلك البرامج التي توفرها المؤسسات التعليمية في المملكة، وبناء كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الأمن السيبراني، لافتة إلى أن الكوادر السيبرانية المتخصصة والمؤهلة في المجال تُعد أحد الممكنات الأساسية للقيام بأدوار محورية في قطاع الأمن السيبراني وتلبية احتياجات سوق العمل بالمملكة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرامج الحاصلة على وثائق اعتماد المواءمة من خلال الموقع الإلكتروني . ​​

ويمثل الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني «سايبر التعليم» دليلاً مرجعياً لتطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، ويأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، ويضع الإطار الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، التي تشمل الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، لضمان الجودة الأكاديمية لتلك البرامج، كما تم الاسترشاد بعدد من الأطر والمعايير الدولية والأطر الوطنية ذات العلاقة لتحديد منهجية تطوير الإطار ورفع جودة مخرجات برامج التعليم العالي في مجال الأمن السيبراني.