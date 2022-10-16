وزير الدفاع: نستغرب من اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا ضد أوكرانيا.. وقرار أوبك لدوافع اقتصادية بحتة

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علَق وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على اتهام البعض للمملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأبدى استغرابه من هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنها لم تصدر من الحكومة الأوكرانية نفسها.

وأضاف: “على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا”.

وتابع: “إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا”.



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Source akhbaar24

