عقوبات رادعة المتسللين ومن ساعدوهم على ذلك.. النيابة العامة تكشف

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أعلنت النيابة العامة، عن العقوبات التي من المقرر أن يتم فرضها على كل من يسهل الدخول للمتسللين إلى المملكة العربية السعودية، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم المساعدات والخدمات، موضحةً العقوبات المفروضة.
ونشر الحساب الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال”.
وأكمل: “العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، والغرامة مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به”.
وتكون الغرامة مليون ريال،ولكن في حالة إذا كان الناقل أو المؤوي حسن النية وصاحب تصرف رصين، وإهمال جسيم تخفف العقوبة لتكون 500 ألف ريال فقط، وكذلك السجن من مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 15 عام.
مصادرة الوسيلة التي نقل بها المتسلل ومصادرة السكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل لمليون ريال.
نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية، حيث تعد هذه الأفعال جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
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Source almnatiq
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