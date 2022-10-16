“كرشمير ريزتش” يُعلن تشكيل ضمك لمواجهة العدالة

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أعلن المدير الفني لفريق ضمك فوك فوك راسوفيتش تشكيل فريقه لمواجهة العدالة، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة بدوري روشن.
وجاء تشكيل ضمك على النحو التالي:
” مصطفى زغبة، فاروق شافعي، أدم ماهر، حسن الشمراني، عبدالله الهوساوي، جوزيه أنطونيو، عبدالله العمار، أحمد الزين، انتوليتش، برونو داسيلفا، هلال سوداني”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” إبراهيم النخلي، منصور حمزي، وليد حزام، عبدالاله الشمري، ريان الموسى، عبدالله حسون، عبدالله عبدالباسط، عبدالعزيز مجرشي، ريان ال حسن”.
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Source akhbaar24
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