“كرشمير ريزتش” يُعلن تشكيل ضمك لمواجهة العدالة

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أعلن المدير الفني لفريق ضمك فوك فوك راسوفيتش تشكيل فريقه لمواجهة العدالة، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة بدوري روشن.

وجاء تشكيل ضمك على النحو التالي:

” مصطفى زغبة، فاروق شافعي، أدم ماهر، حسن الشمراني، عبدالله الهوساوي، جوزيه أنطونيو، عبدالله العمار، أحمد الزين، انتوليتش، برونو داسيلفا، هلال سوداني”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” إبراهيم النخلي، منصور حمزي، وليد حزام، عبدالاله الشمري، ريان الموسى، عبدالله حسون، عبدالله عبدالباسط، عبدالعزيز مجرشي، ريان ال حسن”.



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Source akhbaar24

