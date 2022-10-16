تعرف على تشكيل الوحدة لمواجهة الاتحاد

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أعلن المدير الفني لفريق الوحدة برونو أكرابوفيتش تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة بدوري روشن.
وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:
” منير محمحدي، حمد الجيزاني، البرتو بوتيا، عبدالله الحافظ، عبدالاله بخاري، وليد باخشون، أنسلمو، فيصل فجر، رودريغيز، بوغيل ، حسين العيسى”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” عبدالقدوس عطية، نور الرشيدي، أمير كردي، إسلام هوساوي، علي مكي، يحيى النجعي، عبدالكريم بودا، محمد القرني، عبدالرحمن الهاجري”.
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Source akhbaar24
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