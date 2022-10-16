النصر يرتقي لوصافة دوري روشن برباعية برازيلية في شباك الفيحاء (فيديو وصور)

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حقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الفيحاء في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين وسط تبادل السيطرة على مجريات اللقاء.

وسجل لويس جوستافو الهدف الأول للنصر من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت المقص الأيمن لحارس الفيحاء في الدقيقة 75.

وأحرز تاليسكا الهدف الثاني للنصر بتسديدة متقنة على الطائر من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الفيحاء بعد عرضية من عبد الإله العمري في الدقيقة 81.

وأضاف تاليسكا بمجهود فردي الهدف الثاني له والثالث للنصر بعد أن توغل وأطلق تسديدة صاروخية على يسار حارس الفيحاء في الدقيقة 84.

وسجل لويس جوستافو الهدف الرابع للنصر والثاني له بعد عرضية متقنة من عبد الرحمن غريب وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة رفع نادي النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز الخامس عشر.





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Source akhbaar24

