“التأمينات” تحذر من الاستثمار الوهمي وتكشف أبرز أساليب الاحتيال المستخدمة

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المناطق_الرياض

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من الاستثمار الوهمي، مستعرضة أبرز أساليب الاحتيال المستخدمة بداعي الاستثمار “الوهمي”.

وأوضحت المؤسسة أن الاستثمار الوهمي هو استثمار مزيف غير قانوني تقوم به جهات استثمارية وهمية، بهدف سرقة البيانات الشخصية واختلاس الأموال.

وبيّنت أن أبرز أساليب الاحتيال تتمثل في، تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة، وانتحال شخصية الجهات الرسمية، وإرسال رسائل وهمية باسم الجهة، بالإضافة إلى الوعود بفرص استثمارية بنسب أرباح عالية.

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Source almnatiq

