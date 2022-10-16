“نونو سانتو” يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة

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أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة بدوري روشن.
وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:
” مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود ، احمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، طارق حامد، كورنادو، عبدالرحمن العبود، هيلدر كوستا ، رومارينهو ، حمدالله”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
“هارون كمارا، محمد الصيعري، زكريا هوساوي، سلطان الصليلي،، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، نور الدين بحار، عوض الناشري، عبدالله الجدعاني”.
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Source akhbaar24
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