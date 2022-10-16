“نونو سانتو” يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة

︎

.



أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة بدوري روشن.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

” مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود ، احمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، طارق حامد، كورنادو، عبدالرحمن العبود، هيلدر كوستا ، رومارينهو ، حمدالله”.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“هارون كمارا، محمد الصيعري، زكريا هوساوي، سلطان الصليلي،، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، نور الدين بحار، عوض الناشري، عبدالله الجدعاني”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

