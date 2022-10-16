التخصصي يوقع مذكرة تفاهم مع سايبر إكس حول الأمن السيبراني

وقع مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع شركة سايبر إكس، للتعاون في تقديم محتوى توعوي في مجال الأمن السيبراني، والمساهمة في توعية موجهة ومصممة للمجال الصحي يستفيد منها الطاقم الطبي ومنسوبي وزوار مستشفى الملك فيصل التخصصي وذلك بتوفير معلومات على نسق تعليمي متكامل، إلى جانب مساهمتها في رفع مستوى الوعي الأمني المجتمعي.

وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة التنسيق بين "سايبر إكس" و"مستشفى الملك فيصل التخصصي" لتقديم ورش عمل وجلسات عصف ذهني بهدف إطلاق برامج توعوية ومواد تعليمية متطورة يتم نشرها داخل المستشفى في خطوة تستهدف تعزيز مستويات رعاية صحية آمنة، ورفع درجة الوعي بالأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية.

كما تتضمن الاتفاقية إتاحة برامج توعوية صوتية يتم نشرها بشكل دوري، لتمكين منسوبي وزوار التخصصي من الاستفادة من أحدث التطبيقات، وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية بما يضمن توفير وسيلة فعالة وسريعة وآمنة للتواصل والاستفادة من التقنية الحديثة.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تعزيز التوعية بأمن البيانات والمعلومات للمحافظة على بيئة سيبرانية آمنة لزوار ومنسوبي التخصصي.