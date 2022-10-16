جامعة الأميرة نورة تُنظم المعرض السنوي الأول شركاء نورة

تنظم جامعة الأميرة نورة الأربعاء المقبل، المعرض السنوي الأول "شركاء نورة"، برعاية من رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

ويهدف المعرض الذي يضم شركاء الجامعة من الجامعات الدولية والجهات الحكومية والخاصة، إلى تحقيق عدد من الأهداف مع الشركاء، منها: التعريف بالجامعة وإستراتيجيتها، ومناقشة مخرجات التعاون والتحديات وحزمة من المبادرات، وتنمية العلاقات مع الشركاء المحليين القائمين، وتوفير بيئة جاذبة من خلال المعرض لعقد شراكات وطرح مبادرات نوعية مع الجامعة.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الفعالية إلى إيجاد فرص للشركاء لتدريب الطالبات وإكسابهن المهارات والقدرات التي تواكب مستجدات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركاء، وتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والهيئات والقطاعات الخاصة المواجودة في المعرض. يذكر أن جامعة الأميرة نورة استهدفت دعوة الجامعات والجهات الدولية من أصحاب الخبرات؛ لنقل المعرفة وتوفير فرص شراكات إستراتيجية؛ لرفع مستوى المقاييس والمخرجات التي تحقق رؤية ورسالة الجامعة.