“الجوازات”: إصدار الهوية الوطنية للتابعين من 10 سنوات فأكثر إلزامي لإصدار جواز السفر وتجديده

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أكدت المديرية العامة للجوازات وجوب إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين من الفئات العمرية من 10 سنوات فأكثر. وأوضحت أن ذلك يمكّنهم من إصدار أو تجديد جوازات السفر لهم. وكانت الجوازات قد أفادت بأنه يمكن إصدار جواز السفر للتابعين وتجديده عبر منصة “أبشر” لولي الأمر، كما شددت على ضرورة تسجيل الخصائص الحيوية لهم مثل البصمة والصورة.

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