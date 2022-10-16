هورفات يعلن تشكيل الباطن لمواجهة أبها

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أعلن المدير الفني لفريق الباطن الين هورفات، تشكيل فريقه لمواجهة أبها، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.

وجاء تشكيل الباطن على النحو التالي:

“مشعل الهريس، موريسيو انطونيو، محمد ناجي،عثمان عوض، بدر ناصر، طارق مداد، محمد فريح، عبدالرحمن سعد، يوسف فواز، راكان الشملان، يوسف المزيريب”.



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Source akhbaar24

