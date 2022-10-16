«المطير»: يكشف أسباب رفض احتجاج الطائي ضد الهلال

︎ . كشف «يعقوب المطير» الخبير القانوني الرياضي أسباب رفض احتجاج الطائي ضد الهلال بسبب اختلاف أرقام قميصي لاعبي الهلال إيجالو وكاريلو خلال المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. وأكد «المطير» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : ” قانونياً احتجاج الطائي سيتم قبوله شكلاً وسيتم رفضه موضوعاً”. وتابع :« لايوجد “خطأ فني” لإعادة المباراة ،لا مخالفة لطالما اللاعبان (إيغالو- كاريلو) بدءا المباراة بأرقام مختلفة، وأثناء المباراة سقط رقم من قميص أحد اللاعبين وتم تصحيحه». وأشار إلي أن :« هناك “خطأ إداري”بسيط لعدم وجود شعار الدوري». ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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