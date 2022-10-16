تعرف على تشكيل الفيحاء لمواجهة النصر في دوري روشن

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أعلن المدير الفني لفريق الفيحاء فوك راسوفيتش تشكيل فريقه لمواجهة النصر، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة بدوري روشن.

وجاء تشكيل الفيحاء على النحو التالي:

” فلاديمير ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الحيبيري، حسين الشويش، بندر ناصر، ريكاردو ريلر، محمد أبو سبعان، باولينو، ترايكوفسكي، ميلان بافكوف، انتوني نواكايمي”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” مسلم آل فريح، مهند القيصي، أسامة الخلف، عبدالرحمن السفري، سعود زيدان، علي النمر، علي الزقعان، خالد كعبي، فيكتور رويز”.



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Source akhbaar24

