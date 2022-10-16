“جارسيا” يُعلن تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء

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أعلن المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة بدوري روشن.
وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:
“دافيد اوسبينا، جيسلان كونان، عبدالهل مادو، الفارو، عبدالاله العمري، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، أيمن يحيى، أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، فينسنت أبو بكر”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
“وليد عبدالله، عل لاجامي، محمد آل فتيل، ماجد قشيش، علي الحسن، محمد مران، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب”.
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Source akhbaar24
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