شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات ودية.. تعرف على آخر رحلات السعودية التحضيرية قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

​​​​​​

مجموعة السعودية في كأس العالم

ويشارك الأخضر السعودي في مونديال العالم الذي ينطلق في العاصمة القطرية الدوحة يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وتقرر أن تتوجه بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة الإماراتية اليوم الأحد على متن طائرة خاصة لخوض معسكر مغلق ضمن المرحلة قبل الأخيرة من الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022.



السعودية تدخل معسكر أخير بالإمارات قبل المونديال



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية" اليوم عن مصادر لم تكشف عنها، قولها "إدارة المنتخب أوفدت قبل أيام مصعب العلوان منسق العلاقات العامة، إلى أبو ظبي من أجل ترتيب الإجراءات الخاصة بالمعسكر، الذي ينطلق غدٌ الاثنين، ويستمر حتى 10 نوفمبر".

وتابعت: "قد تم تحديد الغرف الخاصة بأفراد البعثة، ومواعيد التدريبات التي ستجرى على الملعب الخاص بالفندق، حيث استدعى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، 32 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم:



قائمة المنتخب السعودي بمعسكر الإمارات



"محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبد الحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبد الله رديف، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي خلال المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي لمونديال قطر، خمس مباريات ودية، أمام مقدونيا وألبانيا وهندوراس أيام 22 و26 و30 من أكتوبر الجاري، ثم يواجه أيسلندا في السادس من نوفمبر المقبل ويلاقي بنما بعدها بأربعة أيام.