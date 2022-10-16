شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي النصر خارج حسابات جارسيا ضد الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرر استبعاد ثنائي الفريق من مواجهة الفيحاء بدوري روشن السعودي.



موعد مباراة النصر ضد الفيحاء بدوري روشن السعودي



ومن المقرر أن يستضيف العالمي نظيره الفيحاء، مساء اليوم الأحد على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير، أن جارسيا قرر استبعاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، عن المواجهة بسبب الإصابة.



جارسيا يرفض مشاركة مارتينيز ومشاريبوف ضد الفيحاء



وأضافت: "رغم جاهزية الثنائي لخوض المباراة، بعد مشاركتهما في تدريبات الفريق، إثر تعافيهما من الإصابة، لكن رغم ذلك، لا يرغب جارسيا في الدفع بخدمات مشاريبوف ومارتينيز في المواجهة المقبلة، خاصةً أنه يخشى تعرضهما لانتكاسة جديدة".

ويدخل النصر المباراة ضد الفيحاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل وخسارة.