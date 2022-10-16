شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يُنفذ مطالب موسيماني الشتوية ويفاجئ اللاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، بدأ في التجهيز لملف التدعيمات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الراقي يسعى لتحقيق مطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي تولى القيادة الفنية مؤخرًا.



موسيماني يطلب صفقات جديدة في انتقالات يناير



ويرغب موسيماني في إضافة تدعيمات جديدة في صفوفه بالميركاتو الشتوي، من أجل تحقيق حلم الجماهير بالعودة مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي.

ويخوض أهلي جدة منافسات دوري يلو هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، بعد هبوطه من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالموسم الماضي.

وتابعت: "الإدارة في النادي الأهلي، بدأت إجراءات إنهاء متطلبات شهادة الكفاءة المالية، التي تسمح للنادي بتسجيل لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوية".



إدارة أهلي جدة يصرف رواتب لاعبيه المتأخرة وعمال النادي



وأضافت: "كما قامت إدارة النادي، بتسليم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راتب شهرين خلال الأيام الماضية، وقلصت مستحقاتهم من أجل الإيفاء بشرط دفع رواتبهم في الفترة المقبلة".

وأشارت صحيفة "الرياضية السعودية"، إلى أن الإدارة قامت في نفس الوقت بدفع رواتب العاملين في النادي حتى أكتوبر الجاري، وبذلك لم تتبق لهم أي رواتب متأخرة.

واختتمت: "إدارة النادي تعمل على حل القضايا المستعجلة بدفع المستحقات المترتبة عليها للأطراف المعنية، أو جدولتها في حال استطاعت ذلك الخاصة بالديون الخارجية والداخلية".