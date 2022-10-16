أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية لرصد مخلفات البناء والحفر

︎

.

المناطق_القصيم

نفذت بلديات أمانة منطقة القصيم خلال الأشهر الثلاثة الماضية, حملات رقابية لرصد مخلفات البناء, ونواتج حفريات الخدمات الأرضية والمشاريع وتطبيق الأنظمة الرقابية على المخالفات المرصودة وقد تجاوزت الجولات الميدانية التي تم تنفيذها 26812 جولة.

وتأتي الجولات الرقابية استكمالاً لجهود الأمانة وبلدياتها المتواصلة لرصد المخالفات على غير المتقيدين بالأنظمة، ولإزالة التشوُّه البصري الذي تسببه المخلفات ولتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بمدينة بريدة, ومحافظات ومراكز القصيم، تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف معالجة التشوّه البصري.

وأوضحت أمانة منطقة القصيم أن الجولات الرقابية اليومية لبلديات أمانة القصيم تستهدف رصد مخالفات أسهمت في تشويه المظهر العام ومنها (عدم التزام بعض أصحاب المباني بتسييج مواقع الأعمال الإنشائية, والأعمال خارج التسييج المؤقت, كخلط الأسمنت, ومواد الإنشاء, أو أعمال الحدادة, والنجارة, والتخزين بالشوارع والطرق العامة, وعدم نظافة المواقع خلال فترة العمل أو بعده أو إهمال مخلّفات البناء في مراحل الإنشاء أو الصيانة, أو مخلفات الحفريات, أو رمي مخلفات المباني, وغيرها في أراضي الغير أو المواقع العامة.

وأكدت أمانة القصيم على أصحاب المباني بضرورة الالتزام والامتثال للاشتراطات والأنظمة المقررة، منوهاً بأنها ستطبق الجزاءات النظامية في حق المخالفين، كما دعت الأمانة إلى التعاون معها بالإبلاغ عن هذه المخالفات وغيرها بالتواصل مع بلدي 940.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

