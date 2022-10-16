“شرطة الرياض” تعلن العثور على فتاة المزاحمية

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، العثور على الطفلة المتغيبة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة إنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف فتاة من أمام منزلها بالمزاحمية، فقد تم العثور على الفتاة ويجري استكمال إجراءات الاستدلال وفق ما ورد في البلاغ واستكمال الإجراءات النظامية كافة.

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