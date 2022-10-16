وظائف شاغرة بالمركز السعودي للاعتماد بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

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يعلن المركز السعودي للاعتماد، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المركز السعودي للاعتماد عن توفّر وظائف شاغرة

وكشف المركز السعودي للاعتماد عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على الوظيفة ومعرفة الشروط المحددة قبل التقديم على رابط الوظيفة.

المسمى الوظيفي:– مدير التدقيق الداخلي. (Internal Audit Manager)المؤهلات والخبره:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في بيئة التدقيق الداخلي.من ذوي الخبرة في القطاع شبه الحكومي.إجادة عالية للغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

طريقة التقديم:– للتقديم على وظائف المركز السعودي للاعتماد، عبر موقع (LinkedIn):

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

