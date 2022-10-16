“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة أكتوبر

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لدفعة شهر أكتوبر الحالي.

وأوضح البرنامج أنه يمكن استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 59 من خلال البوابة الإلكترونية التابعة له.

يذكر أن البرنامج قد أعلن، في وقت سابق إيداع 3.3 مليار ريال في حساب 10.2 مليون مستفيد وتابع، من المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة.





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Source akhbaar24

