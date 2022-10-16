لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

︎ . يعلن مجمع الملك فهد الطبي العسكري من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع) توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس). الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة وكشف مجمع الملك فهد الطبي العسكري عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على الوظاءف الإطلاع على الشروط كاملة، قبل الدخول على رابط التقديم. المسميات الوظيفية: 1.مشرف عمليات جراحة القلب المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في مجال ذي صلةالتواصل الجيد ومهارات التعامل مع الآخرين.لديهم دوافع ذاتية مع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال.غرفة العمليات أو تخصص مشابه 2.استشاري اشعة الجذع – CONSULTANT BODY IMAGING RADIOLOGIST المؤهلات والخبرة لديهم دوافع ذاتية ومع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال.القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية.اشعة الجذع – حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (استشاري اشعة الجذع) 3.-طبيب نائب طب أسرة REGISTRAR FAMILY MEDICINE المؤهلات والخبرة القدرة على التعامل بهدوء ولباقة ودبلوماسية مع المرضى والموظفين على حدٍ سواء.احترام قواعد الممارسة الخاصة بسرية المريض / القسم. 4. طبيب إستشاري تخدير Consultant Anesthesist المؤهلات والخبرة تعليم تخديرحسن السلوك والسلوك.يمكن أن تعمل بأمان تحت الضغط.مهارات حل المشاكل.مهارات التواصل مهارات القيادة.الرغبة في التحلي بالمرونة والعمل كما هو مطلوب حسب احتياجات الإدارة. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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