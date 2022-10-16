تحذير من انتشار تطبيق مزيف لـ”واتساب” يسرق بيانات المستخدمين

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حذر خبراء في مجال التقنية، من نسخة مزيفة من تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، مطالبين بحذفه من هواتف المستخدمين على الفور.

ويمكن التطبيق المزيف قراصنة الإنترنت من ممارسة أنشطة خبيثة على الهواتف وسرقة البيانات.

ورغم تكرر وجود نسخ مزيفة من تطبيق واتساب الشهير الذي يتجاوز عدد مستخدميه 2 مليار شخص، إلا أن الخبراء أكدوا أن التطبيق المزيف الأخير يتميز ببراعة نادرة، حيث يعمل بشكل مطابق تماما للآلية التي يعمل بها التطبيق الأصلي، ويطلب الموافقات اللازمة لإنشاء الحساب، بما في ذلك الرسالة القصيرة “إس إم إس”.

ولفت الخبراء إلى أن الأمر الأكثر خطورة هو أن مشغلي هذا التطبيق أطلقوا حملة ترويج له على تطبيقات للتواصل، كما أن التطبيق يتيح للمستخدم التحكم في واجهته، وحظر مستخدمين آخرين ودعوة غيرهم لتحميله على أجهزتهم.

وأشاروا إلى أنه يمكن اكتشاف النسخة المزيفة بقليل من التدقيق، إذ إنها تحمل اسم “YoWhatsapp” وهذا الاسم يختلف عن الاسم الأصلي ” Whatsapp”.

وتتمثل الخطورة في “واتساب المزيف”، كونه يتيح للمخترقين إجراء سلسلة من الأعمال الخبيثة دون علم المستخدم وموافقته، بما في ذلك النفاذ إلى المحادثات الخاصة به على تطبيق “واتساب الحقيقي” وسرقة بيانات الهوية وغيرها.

وطالب الخبراء المستخدمين بتحميل التطبيق من مصادره الرسمية وهي متاجر “غوغل بلاي” و”أبل ستور”، وألا يتم نقر الإعلانات التي تُظهر التطبيق المزيف في بعض منصات التواصل لتحميله من هناك.



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Source akhbaar24

