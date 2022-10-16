وظائف بمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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المناطق_متابعاتأعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) تعليمية وصحية وإدارية وفنية في مختلف التخصصات، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- معلم / معلمة لغة إنجليزية لجميع المراحل. 2- معلمة رياضيات. 3- معلمة صفوف أولية. 4- أخصائي تطوير البرمجيات. 5- معلمة تربية بدنية. 6- مشرف الرياضيات.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص. 3- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة). التفاصيل والشروط: اضغط هنا
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن، على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]
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Source almnatiq
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