ضباب كثيف على الرايس وينبع

︎ . المناطق_ المدينة المنورة نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب كثيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس . وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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