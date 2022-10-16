- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
︎
.
قدم فريق الصقور السعودية عروضا جوية متنوعة خلال مشاركته في حفل افتتاح المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في جمهورية تونس.
وأظهر مقطع فيديو فريق الصقور السعودية وهو يرسم تشكيلات متنوعة في سماء مطار النفيضة الدولي بمدينة الحمامات التونسية، وذلك بحضور المشاركين في المعرض، وسفير المملكة لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ونائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن طلال الغامدي.
يذكر أن فريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “الصقور السعودية” يقدم عروضًا جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.