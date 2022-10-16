شاهد.. “الصقور السعودية” يقدم عروضًا جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس

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قدم فريق الصقور السعودية عروضا جوية متنوعة خلال مشاركته في حفل افتتاح المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في جمهورية تونس.

وأظهر مقطع فيديو فريق الصقور السعودية وهو يرسم تشكيلات متنوعة في سماء مطار النفيضة الدولي بمدينة الحمامات التونسية، وذلك بحضور المشاركين في المعرض، وسفير المملكة لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ونائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن طلال الغامدي.

يذكر أن فريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.

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Source akhbaar24

