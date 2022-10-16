تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليونان لـ “المواطنين”

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وجّهت سفارة المملكة في اليونان تحذيرًا للمواطنين المتواجدين هناك بسبب الأحوال الجوية في جزيرة كريت.

وقالت السفارة في بيان لها خلال “تويتر”: “إنه نظراً لما تشهده جزيرة كريت من أحوال جوية سيئة، تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في الجزيرة أخذ الحيطة، وتجنب التحركات غير الضرورية”.

وشددت سفارة المملكة في اليونان على أهمية اتباع التعليمات الصادرة من السلطات، وعند حدوث طارئ لا سمح الله تأمل السفارة التواصل على الرقم المخصص لشؤون السعوديين 00306948722233.

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Source almnatiq

