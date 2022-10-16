كوريا الجنوبية تسجل 21469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 21469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 25 مليونا و120 ألفا و465 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و840 حالة.

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Source almnatiq

