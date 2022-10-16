محلل طقس: اليوم بداية موسم “الوسم”.. وهذه مدته وأبرز سماته المناخية

︎

.

أبان الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع” تويتر”، موعد بداية موسم “الوسم”.

وقال “الحصيني” إن اليوم الأحد هول أول أيام موسم “الوسم” وما قبله، بواكير الوسم.

وأضاف أن “الوسم” تنتظره العرب على أحر من الجمر، موضحاً أن أيامه 52 يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته سهيل” اليماني.

وأشار “الحصيني” إلى أن “الوسم” من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، موضحاً أنه سُمي بذلك الاسم لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيولة إذا ما قدر الله فيه أمطار.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .a

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

