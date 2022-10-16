الرئيس الصيني يندد بتدخل “قوى خارجية” في تايوان في افتتاح المؤتمر ال20 للحزب الشيوعي

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ندد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد بتدخل قوى خارجية في تايوان، بينما أشاد بانتقال هونغ كونغ من “الفوضى إلى الحكم”، وذلك خلال خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر ال20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين.
وتعهد شي في خطابه بخوض “كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل” في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشيرا في الوقت عينه الى أن “الوضع في هونغ كونغ حقق تحولا كبيرا من الفوضى الى الحكم”.
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Source akhbaar24
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