طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقَّعة على عدد من المدن ستكون “39 درجة بمكة المكرمة، و37 درجة بالمدينة المنورة، و36 درجة بالرياض، و35 درجة بجدة، و38 درجة بالدمام، و25 درجة في أبها”.



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Source akhbaar24

