يصل حجمه إلى 40 ضعف حجم الشمس.. رصد انفجـار هائل لنجم بالفضاء

︎

.



اكتشف مرصد سويفت التابع لوكالة الفضاء الدولية “ناسا”، انفجاراً هائلاً لنجم عملاق في عمق الفضاء، حيث شبّه العلماء توهجه كالألعاب النارية في منطقة مظلمة.

ويعد “سويفت” أكبر المراصد المصممة لاكتشاف أقوى الانفجارات الكونية، والتي يطلق عليها “انفجارات أشعة غاما”، وهي عبارة عن كمية هائلة من الطاقة المتوهجة الناجمة عن انفجار النجوم العملاقة.

وأفاد العلماء في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، بأن هذا الكم من الطاقة ناجم عن انفجار أو انهيار نجم يبلغ حجمه من 30- 40 ضعف حجم الشمس، وهو حدث فريد من نوعه ضمن انفجارات النجوم المستعرة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

