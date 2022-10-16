︎
.
ردت المديرية العامة للجوازات، على استفسار بشأن مدى تطبيق غرامات على عدم تجديد جواز السفر عند انتهاء سريان صلاحيته.
وأوضحت المديرية، أن عدم تجديد جواز السفر المنتهية فترة سريان صلاحيته لا يترتب عليه أي غرامات مالية، مشيرةً إلى أن للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء.
وكانت “الجوازات” أكّدت سابقاً ضرورة خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات، حتى يتاح له إصدار أو تجديد جواز السفر.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الجوازات”: انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.