“الجوازات”: انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات

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ردت المديرية العامة للجوازات، على استفسار بشأن مدى تطبيق غرامات على عدم تجديد جواز السفر عند انتهاء سريان صلاحيته.

وأوضحت المديرية، أن عدم تجديد جواز السفر المنتهية فترة سريان صلاحيته لا يترتب عليه أي غرامات مالية، مشيرةً إلى أن للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء.

وكانت “الجوازات” أكّدت سابقاً ضرورة خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات، حتى يتاح له إصدار أو تجديد جواز السفر.



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Source akhbaar24

