سعود الطبية” تُبرز فوائد 6 فيتامينات ومعادن لصحة الثدي

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أبرزت مدينة الملك سعود الطبية، بعض المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الثدي، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي.
وأوضحت المدينة، أن فيتامين A يلعب دوراً مهماً في منع الترهل والمحافظة على صحة الجلد، فيما يعزز فيتامين C من صحة الجلد وإنتاج الكولاجين.
وأضافت أن فيتامين D يُعتبر محفزاً قوياً للمناعة وبالتالي يقلل من حدوث الأورام، كما يعتبر الزنك مضاداً جيداً للأكسدة ويساهم في مكافحة حدوث الأورام، فيما يقلل الأوميجا 3 من الالتهاب وتأثير مركبات الإستروجين على الثدي.
ولفتت إلى أن فيتامين E يحقق توازناً بين تأثير هرمون الإستروجين والبروجستيرون على الثدي، ويقلل من حدوث الألياف والأكياس.
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Source akhbaar24
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