سعود الطبية” تُبرز فوائد 6 فيتامينات ومعادن لصحة الثدي

︎

.



أبرزت مدينة الملك سعود الطبية، بعض المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الثدي، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

وأوضحت المدينة، أن فيتامين A يلعب دوراً مهماً في منع الترهل والمحافظة على صحة الجلد، فيما يعزز فيتامين C من صحة الجلد وإنتاج الكولاجين.

وأضافت أن فيتامين D يُعتبر محفزاً قوياً للمناعة وبالتالي يقلل من حدوث الأورام، كما يعتبر الزنك مضاداً جيداً للأكسدة ويساهم في مكافحة حدوث الأورام، فيما يقلل الأوميجا 3 من الالتهاب وتأثير مركبات الإستروجين على الثدي.

ولفتت إلى أن فيتامين E يحقق توازناً بين تأثير هرمون الإستروجين والبروجستيرون على الثدي، ويقلل من حدوث الألياف والأكياس.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

