الدوري الإيطالي : أتالانتا يتصدر مؤقتا بفوزه على ساسولو بهدفين مقابل هدف

︎ . المناطق_واس فاز فريق أتالانتا على فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف أمس السبت ضمن مباريات الجولة العاشرة المبكرة ليصعد إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا متجاوزا نابولي.

وفي ثالث مباريات السبت تمكن أتالانتا من استعادة الفوز من ضيفه ساسولو الذي تقدم بهدف وحيد سجله جورجيوس كيرياكوبولوس في الدقيقة 41 قبل أن يدرك صاحب الأرض التعادل بهدف سجله ماريو بازاليتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول، وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني سجل أديمولا لوكمان هدف أتالانتا الثاني محققا الفوز والصدارة لفريقه.

وبهذه النتيجة وفي انتظار نتيجة لقاء نابولي مع بولونيا غدا الأحد اعتلى أتالانتا صدارة الترتيب منفردا برصيد 24 نقطة أمام نابولي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ، ولاتسيو في المركز الثالث برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن ايه سي ميلان في المركز الرابع. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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