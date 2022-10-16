الخارجية الأميركية: إيران “مسؤولة” عن سلامة الأميركيين في سجن إوين

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حذرت الخارجية الأميركية السبت من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأميركيين المحتجزين في سجن إوين، بعد الاضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة “تتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا”، مضيفا أن واشنطن تتابع بشكل عاجل التقارير عن الحـادث.



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Source akhbaar24

