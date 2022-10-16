استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها قرب سلفيت

︎ . المناطق_واس استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق أمس خلال مواجهات وقعت في بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو الشاب مجاهد شملاوي (30 عاما) وأنه استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المذكورة.

ووفقا للتقارير فإن اقتحام قوات الاحتلال للبلدة جاء للاستيلاء على معدات زراعية للفلسطينيين مما أدى إلى تصديهم لقوات الاحتلال للدفاع عن أرضهم ومقتنياتهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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