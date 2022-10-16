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كشفت دراسة حديثة أجريت في اسكتلندا، أن نسبة مهمة ممن يصابون بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تظل لديهم أعراض طويلة الأمد بسبب الفيروس الذي ظهر أول مرة في الصين، أواخر 2019.
ووفقا للدراسة فإن ملايين الأشخاص في العالم يعانون التعب وضعفا في التنفس وما يعرف بضبابية الدماغ وحكة الجلد، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا في وقت سابق.
نتائج الدراسة
وفي هذا السياق، يبذل العلماء جهدا حثيثا من أجل رصد ما يحصل للجسم على المدى البعيد، من جراء الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، لكنهم لم يتمكنوا بعد من فهم ما يحدث بسبب تأثير الفيروس على المدى الطويل.
الباحثون في الدراسة، اعتمدوا على بيانات أكثر من 33 ألف شخص أصيبوا بكورونا وتأكدوا من إصابتهم بالمرض عن طريق فحوص، إلى جانب أكثر من 62 ألف شخص ممن لم يسبق أن أصيبوا بكورونا على الإطلاق.
أعراض طويلة المدى
ووفقا لنتائج الدراسة، فقد وجدت الباحثة جيل بيل من جامعة غلاسكو إلى جانب زملائها، أن 6 في المئة ممن أصيبوا بكورونا لم يتعافوا، فيما تعافى 42 في المئة من المصابين بشكل جزئي فقط.
وتؤكد هذه الدراسة بيانات طبية سابقة أظهرت أن نسبة مهمة ممن يصابون بمرض “كوفيد 19” يعانون أعراضا طويلة الأمد تستمر لشهور وربما لسنوات
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تراجع الفيروس عالمياً.. دراسة طبية تكشف مفاجأة غير سارة عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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