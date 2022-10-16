“تقويم التعليم” توضح آلية حل مشكلة عدم ظهور فاتورة سداد الاختبار

︎

.



أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، كيفية حل مشكلة عدم ظهور فاتورة سداد الاختبارات التي توفرها الهيئة.

وبيّنت الهيئة، أنه يمكن تفادي هذه المشكلة من خلال معرفة رقم الفاتورة بعد سداد قيمة الاختبار الذي تم اختياره عند التسجيل.

وأضافت أنه لمعرفة رقم الفاتورة عند اختيار خدمة سداد، يمكن الدخول على الملف واختيار الاختبارات المسجلة، ثم اختيار أيقونة “عرض” واستعراض الرقم.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

