أرقام “سبورت 24” مواجهة “خارج الحسابات” بين الاتفاق والتعاون

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يلتقي فريقا الاتفاق والتعاون، مساء الأحد، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدخل الاتفاق اللقاء سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما تمكن في الجولة الماضية من استعادة ذاكرة الانتصارات بفوزه الكبير خارج ملعبه على الفيحاء، فيما تجرع التعاون مرارة الخسارة الأولى هذا الموسم عندما سقط على ملعبه أمام أبها.

ويحل الاتفاق في المركز الثامن برصيد 9 نقاط فيما يحل التعاون سادسًا بـ14 نقطة.

ويستعرض “سبورت 24” أرقام الفريقين قبل المباراة التي تحمل الرقم 21 في تاريخ مواجهاتهما في الدوري، إذ التقيا في 20 مباراة سابقة فاز الاتفاق في 9 مقابل 7 للتعاون وتعادلا في 4 مواجهات.

ولم يتمكن الاتفاق من الفوز على التعاون سوى مرة وحيدة في آخر 4 مباريات بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد حيث فاز التعاون في 3 مباريات.

في المقابل لم يخسر التعاون في آخر 9 مباريات خارج أرضه في دوري المحترفين، وهي أطول سلسلة للفريق سيسعى لتعزيزها أمام الاتفاق.

وخسر الاتفاق في آخر استضافتين له لأندية بريدة في دوري المحترفين، واللافت أنها تمثل مقدار ما خسره أمام أندية بريدة في 9 استضافات سابقة فاز فيها بـ5 مباريات مقابل تعادلين وخسارتين.

ويملك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سجلًا إيجابيًا أمام فريقه السابق التعاون حيث خاض أمامه مباراتين فاز في كليهما، علمًا بأن تجربته مع التعاون امتدت لـ23 في مباراة في دوري المحترفين فاز في 9 وتعادل 8 وخسر 6.





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Source akhbaar24

